Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη του αποτελέσματος και ζήτησε συγγνώμη από τους «πράσινους» οπαδούς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι πετάξαμε όλες τις μεγάλες νίκες που είχαμε εκτός έδρας αυτή τη σεζόν. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα, τίποτα δε δούλεψε. Στο μπάσκετ είναι κάποιες μέρες που όλα πάνε στραβά. Απόψε είναι τεράστια ήττα για εμάς. Ζητάω συγγνώμη στους οπαδούς μας, σε όσους μας υποστηρίζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε για την ήττα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».