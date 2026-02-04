Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης πήρε μία νίκη-χρυσάφι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο για να έχει αυτή αντίκρισμα θα φύγει με το «διπλό» την Πέμπτη από το Βελιγράδι.

Οι «πράσινοι» αναχώρησαν σήμερα για τη Σερβία, εν όψει του αυριανού αγώνα με την Παρτιζάν, η οποία είναι μία ομάδα, που, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, αξίζει τον σεβασμό.

«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει τον σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός κατά την αναχωρηση της αποστολής του τριφυλλιού για το Βελιγράδι.

Οι «πράσινοι» για τον αγώνα με τους Σέρβους δεν υπολογίζουν στον Ματίας Λεσόρ και τον Κέντρικ Ναν, με τον τελευταίο να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του.

Αντίθετα ο Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.