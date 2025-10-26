Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με άνεση τις καλές του εμφανίσεις στη Basket League, επικρατώντας του Προμηθέα με 91-70 για την 4η αγωνιστική στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» είχαν τον πλήρη έλεγχο από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, φτάνοντας σε μια επαγγελματική νίκη, παρά τις πολλές απουσίες.

Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, αναφερόμενος στους συνεχόμενους τραυματισμούς της ομάδας αλλά και στη νοοτροπία που, όπως είπε, πρέπει να αλλάξει για να παραμείνει ο Παναθηναϊκός ανταγωνιστικός στο υψηλότερο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο Αταμάν είπε:

«Μπήκαμε σοφτ στην πρώτη περίοδο. Μετά τη δεύτερη περίοδο που γίναμε πιο επιθετικοί στην άμυνα, βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό, ενώ αξιοποιήσαμε σωστά τον Γιούρτσεβεν και τον Μήτογλου στη ρακέτα. Χρησιμοποιήσαμε παίκτες που δεν παίρνουν πολλά λεπτά στην EuroLeague. Ήταν ένα φυσιολογικό ματς πρωταθλήματος.

Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω κάποιο update για τους τραυματίες. Δεν ξέρω ποιοι παίκτες θα κάνουν προπόνηση αύριο. Πριν από κάθε προπόνηση εμφανίζεται και τραυματίας. Αυτή την εβδομάδα, θα παίξουν όσοι είναι έτοιμοι. Αν δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, ίσως πάρουμε κάποιους από το Εφηβικό. Έτσι έχει η κατάσταση τώρα.

Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ερνανγκόμεθ ή ο Χολμς ή ο Ρογκαβόπουλος, οπότε αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει τον Λεσόρ. Είναι ένα όνειρο το ότι ίσως επιστρέψει ο Λεσόρ. Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τον Λεσόρ, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο update.

Κάθε παιχνίδι στην φετινή EuroLeague είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν βρούμε όμως τη σωστή νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα είναι ένας πολύ δύσκολος χρόνος για εμάς. Μόνο αυτό.

Αν συνεχίσουμε έτσι πνευματικά και σωματικά, δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένα παιχνίδι, μόνο και μόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και να έρθουν 50.000 ή 100.000 οπαδοί στο γήπεδο, δεν μπορούμε να κερδίσουμε, αν δεν είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση, πώς μπορώ να τους προετοιμάσω; Αυτή είναι μια άλλη δύσκολη κατάσταση για το επιτελείο».