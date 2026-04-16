Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε κατά τη διάρκεια της Media Day του Παναθηναϊκού πριν από το αυριανό παιχνίδι με την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Ο Τούρκος προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο μοναδικός στόχος της ομάδας του είναι να κερδίσει και να μπει με τον σωστό τρόπο στα Play-Offs, ενώ τόνισε ότι ανεξαρτήτως συμμετοχής σε Play-In -ή όχι-, η ομάδα του θα πρέπει να έχει νοοτροπία ανάλογη με το πνεύμα που αντιπροσωπεύει ο Σύλλογος, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr