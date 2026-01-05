H καλύτερη γιατρειά για τα αρνητικά αποτελέσματα είναι οι νίκες. Μόνο με αυτές ανεβαίνει η ψυχολογία και κάθε ομάδα βρίσκει τα πατήματά της.

Έτσι και ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει το ροζ φύλλο στο αυριανό εντός έδρας ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15), προκειμένου να αφήσει πίσω της την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάν στη media day πριν τον αγώνα με τους Ιταλούς, με αφορμή τη «βόμβα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πως δηλαδή προσπαθεί ο ίδιος να ολοκληρώσει μία μεγάλη μεταγραφή, παραδέχτηκε ότι δεν έχει ζητήσει κάποιον παίκτη, τονίζοντας ότι «είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα.

Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτά, έχουμε την ευκαιρία να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο Πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας, εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό».

Εν συνεχεία ο Τούρκος επισήμανε: «Εγώ είπα ποιο είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο Πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου. Το κλαμπ είναι συγκεντρωμένο σε αυτό, ψάχνει την αγορά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο παιχνίδια».

Για την αυριανή αντίπαλο των «πρασίνων», ο Αταμάν είπε: «Δεν είναι αντίδραση. Είναι μια πραγματικότητα ότι όταν παίζεις εντός έδρας, ειδικά με ομάδες που στον ορθό γύρο ηττήθηκες εκτός έδρας, όπως στο Μιλάνο και στην Μπολόνια, πρέπει να βρεις τρόπο να κερδίσεις. Είμαστε πολύ καλά στη βαθμολογία και μόλις μία νίκη πίσω από την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά έτσι είναι η νέα Euroleague, όλες οι ομάδες είναι σκληρές και όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν επιπλέον νίκες και σίγουρα θα είναι ακόμα δύο δύσκολα παιχνίδια. Σε αυτή την Euroleague πρέπει να ξεχάσεις τις νίκες και τις ήττες. Το πιο σημαντικό είναι το επόμενο ματς κι αυτό είναι απέναντι στην Αρμάνι, μια πολύ καλή ομάδα που χάσαμε στον πρώτο γύρο και είμαστε έτοιμοι για ένα εξαιρετικό παιχνίδι».

Για το πλάνο του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αρμάνι σχολίασε: «Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Έχουν κι αυτοί προβλήματα τραυματισμών. Ο Σιλντς είναι εξαιρετικός σκόρερ, έχουν τον ΛεΝτέι και στο τελευταίο ματς με εμάς ο Μπρουκς έκανε ματς καριέρας. Στη ρακέτα έχουν τον Νίμπο και τον Μπούκερ. Έχουν και τον Γκούντουριτς. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολύ καλό ρόστερ. Για αυτό δεν πρέπει να σκεφτόμαστε να σταματήσουμε έναν παίκτη μόνο. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ένα καλό ματς και στην άμυνα και στην επίθεση. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό να παίξεις καλή άμυνα μόνο. Πρέπει να σκοράρεις και στην επίθεση».

Για τους τραυματίες κι αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, απάντησε: «Όχι, δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Μόνο τον Μήτογλου. Και θα είναι έτοιμος και ο Γκριγκόνις. Ο Ρογκαβόπουλος προπονήθηκε πιο ελαφριά και θα δούμε και αύριο το πρωί την κατάστασή του».