Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει εν τέλει την ισορροπία του εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του ενόψει της αυριανής (28:10, 21:15) αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο “Telekom Center Athens” για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» τόνισε ότι «το σημαντικό είναι να βρίσκεις ισορροπία στην ομάδα», χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» την «ομάδα του λαού», ενώ υπογράμμισε πως «κάθε ματς είναι σημαντικό, για να πάρουμε τους πόντους στη βαθμολογία.

Αν τους χάσουμε τώρα, θα κινδυνεύουμε μετά». Στον αγωνιστικό τομέα, ο Τούρκος προπονητής είπε ότι όλοι οι «πράσινοι» προπονήθηκαν, πλην των Ρογκαβόπουλου και Σαμοντούροβ, με αποτέλεσμα να περιμένει ότι οι Χολμς, Ερνανγκόμεθ και Ναν θα είναι παρόντες στο αυριανό ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κόουτς Αταμάν:

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Νομίζω πως με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, οι υπόλοιποι προπονήθηκαν. Δεν θα έχουμε κάποιο νέο αύριο. Θα είναι στο γήπεδο, με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, όπως και φυσικά τον Σαμοντούροβ. Οι άλλοι έκαναν καλή προπόνηση και θα είναι στον αγώνα. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν προπονήθηκαν και νομίζω πως θα είναι διαθέσιμοι αύριο».

Για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Σκοράρει πολύ, είναι γρήγορη στην επίθεση και έμπειρη. Ο Ταμίρ Μπλατ είναι πολύ καλός σε σκοράρισμα και δημιουργία, όπως και ο Λόνι Ουόκερ, που είναι εξαιρετικός σκόρερ. Υπάρχει και ο Ρόμαν Σόρκιν, που είναι πολύ έξυπνος. Έχουν εμπειρία. Παίζουν κάθε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μέχρι στιγμής έχουν μόνο δύο νίκες, όμως ήταν και οι δύο σημαντικές, απέναντι στη Χάποελ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό για έναν πόντο στην τελευταία κατοχή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πάντα οι αγώνες μας με τη Μακάμπι είναι σκληροί και αυτό θα γίνει και αύριο. Γι’ αυτό και χρειαζόμαστε 100% μια καλή, σκληρή ατμόσφαιρα. Θέλουμε τη βοήθεια του κοινού μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή με τους τραυματισμούς, να μας δώσει επιπλέον κίνητρο και επιπλέον ενέργεια».

Για αυτά που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του: «Φέτος η Euroleague ξεκίνησε περίεργα. Όπως είδατε, έχουμε παίξει έξι ματς και παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας. Όμως, έχουμε κερδίσει σε τέσσερις αγώνες. Μπορούμε να κάνουμε παράπονα για το παιχνίδι που κάναμε στη Μπολόνια, όμως πριν μια εβδομάδα νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό. Όλοι μπορούν να νικήσουν. Η Χάποελ είναι η μόνη ομάδα με μία ήττα και αυτή η ήττα ήρθε από τη Μακάμπι. Επομένως, το σημαντικό είναι να βρίσκεις ισορροπία στην ομάδα. Να είναι όλοι σωματικά και πνευματικά έτοιμοι να δουλέψουν και να αγωνιστούν σκληρά. Είμαι σίγουρος πως αυτή η ομάδα θα βρει εν τέλει την ισορροπία της. Όμως, κάθε ματς είναι σημαντικό, για να πάρουμε τους πόντους στη βαθμολογία. Αν τους χάσουμε τώρα, θα κινδυνεύουμε μετά. Πρέπει να συγκεντρωθούμε πνευματικά και να παίξουμε όπως κάναμε στα ματς που νικήσαμε».

Για το αν έστειλε κάποιο μήνυμα με το να μην δώσει οδηγία στους παίκτες του στο time out στη Μπολόνια: «Στο μπάσκετ υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι. Χρησιμοποιώ κάποιες μεθόδους. Αυτός είμαι, ο Εργκίν Αταμάν. Έκανα την καριέρα μου με τις μεθόδους μου και θα συνεχίσω να τις χρησιμοποιώ. Κάποιες στιγμές μιλάω, άλλες φορές μιλάω σε υψηλούς τόνους, άλλες είμαι στην άκρη. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό».

Για τα ποσοστά της ομάδας του και την συνοχή της: «Κάναμε μια προπόνηση μαζί μετά από τόσες μέρες. Στη Μπολόνια δεν είχαμε τον Χολμς, στο ματς του πρωταθλήματος δεν είχαμε τον Χολμς, τον Ναν, τον Ερνανγκόμεθ. Στη Μπολόνια ο Ερνανγκόμεθ έπαιξε 5′, χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει γιατί ήταν τραυματίας. Χρειάζομαι να είναι όλοι στο 100%, να προπονούνται, να παίζουν μαζί. Τότε θα είμαστε ίδιοι με πέρυσι. Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε. Όμως, η ομάδα πρέπει να δουλέψει μαζί, γιατί για κάποιον λόγο δεν κάναμε προετοιμασία όλοι μαζί».

Για το αν έχει δει κάτι στην Euroleague που τον κάνει να προσαρμοστεί και να αλλάξει την τακτική ή την προσέγγισή του: «Η τακτική μας δεν θα αλλάξει. Έχουμε τους παίκτες. Το μπάσκετ δεν κερδίζεται από την τακτική, αλλά από τους παίκτες. Προετοιμάζεις τους παίκτες για να αποδώσουν και να νικήσουν ή να χάσεις. Στις τελευταίες δύο σεζόν κυρίως κερδίζαμε. Δεν πήρα καμία νίκη από τις τακτικές, είναι θέμα των παικτών. Τους πιστεύω, θα μπουν στο σύστημά μας. Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μια ήττα. Έχουμε νικητές σε επίπεδο στρατηγικής, ομάδας, παικτών. Ναι, έχουμε κάποιους νέους παίκτες και πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως ο Τι Τζέι Σορτς, που είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας σύστημα. Ίσως όταν παίζει, να προσαρμόζουμε κάτι».

Xα.Π