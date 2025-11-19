Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στη Euroleague και στόχο έχει την 3η σερί και 8η στο σύνολο στη Euroleague, στο ματς με την Ντουμπάι στο Telekom Athens Center (20/11, 21:15, Novasports Prime), για την 12η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν, αφού πρώτα εξήγησε πως η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαθέτει έμπειρους παίκτες, όπως οι Φιλίπ Πετρούσεφ και Ντουέιν Μπέικον, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός δεν θ’ αναζητήσει την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη… αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. «Δεν υπάρχει χρόνος ν΄ αναζητήσουμε νέο παίκτη» επισήμανε ο Τούρκος προπονητής των «πρασίνων».

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν, δήλωσε πριν την αναμέτρηση με την Ντουμπάι, για την 12η αγωνιστική της Euroleague:

«Ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχουμε νέο παιχνίδι. Η Ντουμπάι είναι νέα ομάδα στη Euroleague, όμως έχει παίκτες με εμπειρία, όπως τον Πετρούσεφ και τον Μπέικον. Ο Καμπενγκέλε έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Σίγουρα νιώθουμε καλύτερα σε σχέση με μία εβδομάδα πριν,» είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

Για τον Γιούρτσεβεν εξήγησε: «Ο Ομέρ ακόμη δεν είναι υγιής, πονάει. Ελπίζω να είναι 100% έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτίζαν την Τρίτη».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διαφορετική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, είπε: «Κένεθ Φαρίντ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Να παίξεις ολόκληρο παιχνίδι χωρίς σέντερ είναι απίθανο. Είχαμε πολλά προγράμματα. Τώρα με τη συμβολή του η ομάδα βρήκε ισορροπία. Στην ομάδα αν χάσεις κάτι, είναι πρόβλημα για όλους τους άλλους παίκτες. Ο Φαρίντ έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια».

Για το αν η ομάδα είναι ακόμη στην αγορά μετά την απόκτηση του Φαρίντ, εξήγησε: «Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Πιστεύω σε αυτή την περίοδο, ο Γιούρτσεβεν ελπίζω ότι θα επιστρέψει με την Παρτίζαν και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε σε πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά».