Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O Παναθηναϊκός επιβλήθηκε την Πέμπτη με 91-85 της Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, σημειώνοντας την τρίτη του νίκη στην εφετινή Euroleague.

Πάντως αυτός ο αγώνας, έχει περάσει πια στο … χρονοντούλαπο της ιστορίας, με το «τριφύλλι» να έχει στρέψει την προσοχή του στον αυριανό (20:30, Novasports Prime) εκτός έδρας αγώνα με την Αναντολού Εφές.

Ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση των «πρασίνων» για την Κωνσταντινούπολη, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague», επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι:

«Είναι σημαντικό το πως θα παίξουμε εμείς. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δύναμη να παίξουμε εναντίον οποιουδήποτε. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Εφές, είναι μια εξαιρετική ομάδα, πέτυχε μια σπουδαία νίκη πριν από δύο ημέρες, κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα», τόνισε και κατέληξε:

«Η ομάδα είναι έτοιμη. Ελπίζουμε πως σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε, γιατί υπάρχουν στην ομάδα νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν στο παιχνίδι μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, οπότε μέσα από κάθε παιχνίδι ελπίζω πως όλοι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τη στρατηγική μας».