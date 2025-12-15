Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Τουρκία, όπου την Τρίτη (16/12, 19:45, Novasports 4HD) θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πριν από το ταξίδι, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη δυναμική της τουρκικής ομάδας, η οποία προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση, επισημαίνοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο τεχνικός των «πρασίνων» υπογράμμισε την ανάγκη του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Τζέντι Όσμαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει κερδίσει τα τελευταία έξι παιχνίδια της στην EuroLeague, οπότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από την πλευρά μας, όμως, χρειάζεται να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά, γιατί μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες έχουμε δύο ήττες. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι, και είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε.

Το κλειδί για τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, για μένα, είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε εφαρμόζει κυρίως αλλαγές στην άμυνα (switching), και εμείς πρέπει να επιτεθούμε χωρίς να κάνουμε λάθη, και φυσικά να έχουμε καλή απόδοση στο σουτ.

Ο Τζέντι Όσμαν θα είναι διαθέσιμος. Χθες έκανε προπόνηση, σήμερα επίσης θα κάνει, και αν δεν αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, θα αγωνιστεί αύριο».