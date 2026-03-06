Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε δηλώσεις σε Μέσο της πατρίδας του, με αφορμή το πρόστιμο που του επιβλήθηκε από την Euroleague, εξαιτίας της συμπεριφοράς του προς τους διαιτητές του αγώνα με την Παρί, που οδήγησε στην αποβολή του.

Ο 60χρονος προπονητής εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δεν διορίζει εξουσιοδοτημένο άτομο για να επιβλέπει την οργάνωση των αγώνων και η απόφαση βασίζεται στην έκθεση που υποβάλλουν οι διαιτητές, τους οποίους κατέστησε υπεύθυνους για δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

