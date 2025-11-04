Στην κατάσταση του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «φορμαρισμένη ομάδα», αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός και ειδικά στη θέση «5» στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, ενόψει της αυριανής (5/11, 21:00) αναμέτρησης για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να δηλώσει: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».

Από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο Κέντρικ Ναν που τόνισε ότι οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι, παρά τις απουσίες. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε:

– Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε αρκετούς παίκτες εκτός, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν, οπότε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με αυτοπεποίθηση. Έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».

– Για την έλλειψη παικτών στη θέση «5»: «Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να κερδίσουμε».

– Για το τι διαφορετικό θα έχει η ομάδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Μονακό: «Το physicality. Σε λίγα παιχνίδια φέτος το είχαμε. Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με up tempo ρυθμό, αλλά ξέρουμε τι κάνουν οι παίκτες τους, έχουμε προετοιμαστεί και πάμε για τη νίκη».

– Για την «καυτή» έδρα του Ερυθρού Αστέρα: «Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και σε κάθε κατοχή. Είμαστε ένα γκρουπ και παίζουμε όπου είναι να παίζουμε μαζί. Πρέπει να μην δώσουμε σημασία στις φωνές και να παίξουμε».

– Για τους παίκτες με αθλητικότητα που έχει ο Ερυθρός Αστέρας, όπως ο Μονέκε: «Μου αρέσουν οι παίκτες μου. Θα έπαιρνα τους παίκτες μου σε κάθε περίπτωση».

Χα.Π.