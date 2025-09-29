Στη μάχη της Euroleague ρίχνεται την Τρίτη (21:15, NovaSports 4) ο Παναθηναϊκός, με την Μπάγερν Μονάχου να είναι η πρώτη αντίπαλός του στο κλειστό του ΟΑΚΑ, που πλέον ονομάζεται Telekom Center Athens.

Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του εν όψει της πρεμιέρας των «πρασίνων» στη διοργάνωση, στάθηκε στον χαμηλό βαθμό ετοιμότητας που περιμένει να έχει ομάδα του, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους τραυματίες αλλά και τις σημαντικές επιστροφές που θα έχει το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι με την Μπάγερν: «Να είμαστε έτοιμοι ψυχικά ότι μετά από μεγάλο διάλειμμα θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία με ποια ομάδα παίζεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που είναι η αρχή της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι η Μπάγερν έχει πολλούς νέους παίκτες. Αλλά έχουμε επίσης πολλούς νέους παίκτες που αύριο θα παίξουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι εντός έδρας εδώ. Έτσι θα είναι σημαντικό να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας: «Είμαστε έτοιμοι στο 40%. Αλλά ξέρουμε ότι ακόμα κι αν είμαστε 40%, πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Επίσης πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος. γιατί το ΟΑΚΑ είναι πάντα μια πολύ καυτή αρένα. Και αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς ότι σε αυτή την κατάσταση του 40% να παίξουμε στα παιχνίδια της έδρας μας στην αρχή. Αλλά ούτως ή άλλως, πρέπει να βρούμε σε όλους μας τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν περιμένω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ. Ίσως δεν θα παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε επιθετικά και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τους διαθέσιμους και τους… μη διαθέσιμους παίκτες: «Το σίγουρο είναι ότι ο Τζέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο. Ίσως προλάβει να αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα. Για τον Ματίας όπως γνωρίζετε, μιλούν για τον Νοέμβριο. Οπότε επίσης δεν ξέρω πότε θα ενταχθεί στην προπόνηση της ομάδας και στους αγώνες. Ο Τι Τζέι Σορτς τις τελευταίες τρεις μέρες έκανε προπόνηση, οπότε είναι έτοιμος να παίξει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σωματικό πρόβλημα»».

Για τους νέους κανονισμούς της EuroLeague, που προβλέπουν αποβολή των προπονητών αν μπουν στο παρκέ σε αιφνιδιασμό: «Πριν από τους κανόνες μας επιτρεπόταν να το κάνουμε αυτό. Και μερικές φορές το κάνω. Άλλοτε τακτικά, άλλοτε επειδή δεν έχω υπομονή. Αλλά τώρα φυσικά όχι. Θα είμαι στο γήπεδο. Οπότε θα φερθώ έξυπνα».