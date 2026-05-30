Σε ρυθμούς τελικούς της GBL μπήκε ο Εργκίν Αταμάν. Μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena και την πρόκριση στους τελικούς ο τεχνικός των «πράσινων» εστίασε στην εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν στην αναμέτρηση, τονίζοντας, εμφατικά, ότι η ομάδα του θα κατακτήσει τον τίτλο.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, ειδικά σε ατμόσφαιρα σαν αυτή στο γήπεδό του. Είχαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, χάσαμε ριμπάουντ, κυρίως αμυντικά και το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε και αυτό είχε θετικό αντίκτυπο. Εκτελέσαμε καλύτερα και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έπαιξε αρκετά λόγω των απουσιών που είχαμε, έκανε σχεδόν τέλειο παιχνίδι», ανέφερε, αρχικά και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας, θα το παρουσιάσουμε αυτό και στους τελικούς και θα πάρουμε τον τίτλο. Θα παίξει ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι για τους τελικούς οι Έλληνες παίκτες μας που είναι τώρα τραυματίες, οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος Καλαϊτζάκης. Δε μας ενδιαφέρει τι γράφεται στα σόσιαλ μίντια αυτό που θέλουμε να είναι να υπάρχει ισοτιμία στους τελικούς».

Για την κουβέντα που είχε λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ματίας Λεσόρ, μετά την τεχνική ποινή και την αποβολή του Γάλλου από το ματς, σχολίασε: «Κατανοώ ότι η αδρεναλίνη είναι σε ψηλό επίπεδο στο τέλος του αγώνα. Μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε ήθελα να είναι ήρεμος για να μη κινδυνεύσει με τιμωρία εν όψει των τελικών. Του είπα να είναι ήρεμος, έξυπνος, ώστε να τον έχουμε μάχιμο στο παρκέ για τους τελικούς».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα».