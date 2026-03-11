Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε δηλώσεις στην καθιερωμένη Media Day του τριφυλλιού, πριν από το αυριανό παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις (12/3, 22:00), για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

O 60χρονος προπονητής αποκάλυψε τη διαθεσιμότητα του Ματίας Λεσόρ για το αυριανό παιχνίδι, ενώ παραδέχτηκε ότι το φετινό σύνολο δεν κατάφερε ποτέ να βρει μία ισορροπία με αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει ορισμένα παιχνίδια που την έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση εν όψει των Play-Offs της διοργάνωσης.

