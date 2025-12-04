Το εγκώμιο του Κένεθ Φαρίντ έπλεξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του εν όψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» (5/12, 21:15, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Νοεμβρίου στη διοργάνωση και ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε για τον «Manimal»: «Πρωτόγνωρο και για εμένα το βραβείο του MVP στον Φαρίντ από τον πρώτο μήνα, είναι τιμητικό γι’ αυτόν. Και με την ενέργεια που φέρνει και με την προσωπικότητα που διαθέτει, δεν θα του αρκεί αυτή η διάκριση, στα πρώτα τέσσερα ματς να παίρνει το βραβείο του MVP. Ελπίζω να συνεχίσει, είναι έμπειρος παίκτης. Ελπίζω να είναι και στην καλύτερη πεντάδα του Final-4 της Euroleague».

Αναφορικά με τον αγώνα κόντρα στη Βαλένθια, ο προπονητής του «τριφυλλιού» τόνισε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είναι ομάδα που τρέχει πολύ καλά το παρκέ και ψάχνει πόντους στον αιφνιδιασμό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μη βιαζόμαστε και να δώσουμε έμφαση στο αμυντικό μας τρανζίσιον. Αρχίζει πλέον μια νέα σειρά αγώνων ύστερα από τόσες μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων».

Τέλος, μίλησε και για τη στήριξη που περιμένει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί «sold out» για το ματς με τη Βαλένθια: «Περιμένω από τον κόσμο να παίξει τον ρόλο του, ξέρω ότι θα είναι κατάμεστο το ΟΑΚΑ στο παιχνίδι, θα έχει παίξει ρόλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει για το ξεκίνημα στο ματς, αλλά όσο θα περνούν τα λεπτά, πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον ρυθμό που πρέπει».

Στο μεταξύ, δηλώσεις από πλευράς των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος χαρακτήρισε «πολύ δύσκολο» το ματς με τη Βαλένθια, ενώ δήλωσε ευγνώμων για τη νέα συνύπαρξή του με τον Φαρίντ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες και στους Ντένβερ Νάγκετς. «Έχουν καλό προπονητή και παίκτες. Είναι επιθετική ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Θα παλέψουμε με τον κόσμο στο πλευρό μας» είπε ο Ισπανός φόργουορντ για το ματς με τη Βαλένθια και αναφέρθηκε στη συνέχεια στα «παράθυρα» για τις εθνικές ομάδες: «Δεν είμαι υπέρ των παραθύρων για τις εθνικές ομάδες. Όμως πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να επανερχόμαστε στον ρυθμό που πρέπει. Η Euroleague δεν σταματά και δεν περιμένει κανέναν».

Τέλος, ο 30χρονος άσος αναφέρθηκε στον Φαρίντ και το βραβείο του MVP: «Το άξιζε το βραβείο ο Φαρίντ. Είναι ίδιος όπως τον συνάντησα πριν μια 10ετία στο NBA. Είναι δουλευταράς. Δουλεύει πολύ το σώμα του. Με βοήθησε τρομερά όταν πήγα στο NBA. Είμαι ευγνώμων που βρισκόμαστε πάλι μαζί και απολαμβάνω τη συνύπαρξή μας».