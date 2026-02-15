Μέγα… κάζο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε 102-97 από τον Κολοσσό Ρόδου στο Athens Telecom Center και βιώνει το απόλυτο σοκ! Οι «πράσινοι» με την Εργκίν Αταμάν να μην κοουτσάρει στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και να αφήνει τη… μπαγκέτα στον Χρήστο Σερέλη έχασαν από τους φοβερούς Ροδίτες, δίνοντας συνέχεια στις άκρως προβληματικές εμφανίσεις τους!

Οι «πράσινοι» έπεσαν στο 15-3 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Κύπελλο, όπου θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (18/02, 20:00). Να σημειωθεί ότι ο ουραγός Κολοσσός που πανηγύρισε μόλις την 5η του νίκη στη GBL, δεν έχει προκριθεί στο Final-8!

