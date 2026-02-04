Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81 για την 26η αγωνιστική της EuroLeague και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη νοοτροπία και την αντίδραση της ομάδας του, αλλά και στην έντονη πίεση που συνοδεύει τον σύλλογο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» δεν τα παρατούν ποτέ, εξήγησε τις τακτικές προσαρμογές που άλλαξαν την εικόνα του αγώνα και αποθέωσε την επιρροή των Σλούκα και Γκραντ, με αποκορύφωμα το νικητήριο σουτ. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η ομάδα θα μπορούσε να «καθαρίσει» νωρίτερα το ματς, όμως η κούραση έφερε λάθη στο φινάλε.

