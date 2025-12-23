Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε μετά το «διπλό» στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις στο μέλλον του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην ομάδα, τονίζοντας την αξία του Τούρκου σέντερ και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του.

Όπως υπογράμμισε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ επισήμανε ότι η απόφαση του Γιούρτσεβεν θα είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας και την καριέρα του ίδιου του παίκτη. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιούρτσεβεν έχει opt-out στο συμβόλαιό του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

«Θα δούμε. Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα. Όλοι οι παίκτες ξέρουν το σύστημα. Θα πάρει την απόφασή του. Τα τελευταία ματς προσέφερα πολλά. Είναι σημαντικός παίκτης. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να είναι ο βασικός σέντερ. Ελπίζω να πάρει μία καλή απόφαση για την καριέρα του», είπε ο Αταμάν.