Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε την Παρασκευή με 2-0 σετ τον Γιάνικ Χάνφμαν και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Hellenic Championship.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμαν, δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες του με τον θρυλικό τενίστα.

Οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες και ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως ήταν τιμή του που φιλοξένησε έναν από τον κορυφαίο όλων των εποχών στο σπίτι των πρωταθλητών.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό».