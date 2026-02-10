Το δικό του αντίο στην αγαπημένη του μητέρα, Γκιουλτέν, η οποία έφυγε από τη ζωή, είπε ο Εργκίν Αταμάν, με ανάρτησή του στα social media.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέβασε μία φωτογραφία με την μητέρα του, τονίζοντας ότι ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του.

Το συγκινητικό μήνυμα του Αταμάν:

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η κηδεία-προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο».