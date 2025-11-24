Στη Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτιζάν στο Telekom Athens Center, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχτηκε ότι περίμενε ότι στο εν λόγω παιχνίδι θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν.

ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντάς τον «τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Euroleague».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού:

«Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι o Τσεντί Οσμάν και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν και πως δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής για τις δύο σημαντικές απουσίες.

Σχετικά με τη βελτιωμένη εικόνα του Παναθηναϊκού, ο Αταμάν κατέθεσε: «Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πιο άνετα με την ομάδα, αν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο, επιθετικά και βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση, θα νιώσω άνετα. Δεν μπορείς να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να εκμεταλλευτείς την έδρα σου βγάζοντας επιθετικότητα».

Μιλώντας για την επόμενη αντίπαλο, είπε: «Η Παρτίζαν έχασε με διαφορά από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, με εμπειρία και ποιοτικούς παίκτες όπως ο Μπράουν, ο Ουάσινγκτον, ο Πάρκερ και ο Καλάθης. Μην ξεχνάτε ότι παρότι είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, έχουν τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Euroleague. Ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να παίξουμε δυνατά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Τέλος, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ων Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, ο Αταμάν σχολίασε: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά οι εθνικές ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».

Ρογκαβόπουλος: «Mε τον κόσμο μας και αυτοπεποίθηση για τη νίκη επί της Παρτιζάν»

Από τη μεριά του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δήλωσε:

«Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Παίζουμε ένα σημαντικό παιχνίδι και νομίζω πως θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τον κόσμο μας, έχουμε αυτοπεποίθηση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε μια ακόμη νίκη.

Θεωρώ ότι η Παρτίζαν έχει εξαιρετική ομάδα, έχουν κάνει κάποιες κακές ήττες αλλά είναι νωρίς ακόμη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και σεβόμαστε τον αντίπαλο,» επισήμανε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.