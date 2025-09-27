Συνέντευξη σε τουρκικό μέσο παραχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε αναφέρει «Ναι θα παίξω στην Ευρώπη», ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στην πιθανότητα της ένταξης του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο μέλλον, εκφράζοντας παραλλήλως τον θαυμασμό του για τον Έλληνα παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, που χαρακτήρισε κορυφαίο παίκτη στο NBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Γιάννης είναι ο παίκτης που ξεχωρίζω περισσότερο, για μένα είναι ο πιο ολοκληρωμένος στο NBA. Όταν τον βλέπεις να παίζει, αναρωτιέσαι: ‘Πώς μπορείς να τον σταματήσεις;’ Μπορεί να αγωνιστεί σαν γκαρντ, να τρέξει το γήπεδο στο ανοικτό, να επιτεθεί μέσα στη ρακέτα. Είναι ικανός να σκοράρει από κάθε σημείο, ενώ παράλληλα παίζει εξαιρετική άμυνα. Είναι ένας αθλητής που εκτιμώ βαθιά. Δεν γνωρίζω αν οι συγκυρίες θα μας φέρουν ποτέ στην ίδια ομάδα. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει πει ότι κάποια στιγμή θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει αυτή την προοπτική στο μυαλό του – ήθελε να φέρει τον Γιόκιτς, οπότε ίσως δούμε τον Γιάννη να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!»