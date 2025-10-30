Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για την αναμέτρηση της Παρασκευής με τη Μονακό (31/10, 20:00, Novasports 4HD), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στη δυσκολία της αποστολής και στην κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή.

Συγκεκριμένα ο Αταμάν είπε:

Για το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: «Η Μονακό είναι μία παρόμοια ομάδα με πέρυσι. Έχει περίπου το ίδιο ρόστερ, με το οποίο έφτασε στον τελικό του Final Four στη EuroLeague. Επίσης, είδα το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά ο Μάικ Τζέιμς και ο Άλφα Ντιάλο. Οπότε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δικού μας ρόστερ και του δικού τους.

Έχουμε περίπου την ίδια στρατηγική και μοτίβα. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς λάθη. Φυσικά θα είναι σημαντική η άμυνά μας, γιατί η Μονακό είναι μία καλή επιθετική ομάδα».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί για τη νίκη: «Το κλειδί θα είναι η άμυνα. Γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετικά στην άμυνα, αλλά κάποιες άλλες έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία στην άμυνα και επίσης στην επίθεση να βρούμε τις λύσεις».

Για το εάν είναι εντάξει ο Ρογκαβόπουλος και εάν θα αγωνιστεί: «Ναι, πιστεύω ότι ο Ρογκαβόπουλος θα προπονηθεί σήμερα στο γήπεδο της Μονακό και θα αποφασίσουμε εάν θα παίξει ή όχι».

Από την πλευρά των παικτών μίλησε ο Ντίνος Μήτογλου, που είπε τα εξής:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωσή μου. Θεωρώ και οι δύο πλευρές το θέλαμε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω ότι ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι οικογένεια. Η κυρία Δέσποινα, η μητέρα του είναι οικογένεια, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι οικογένεια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για το ματς με τη Μονακό: «Είδαμε ότι η Μονακό πήρε χθες ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις και να καθησυχάζεσαι γενικά σε κανένα ματς της Ευρωλίγκας όπως είδαμε. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε εκεί με το μυαλό μας να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και γενικά η Μονακό είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, με πάρα πολλούς ταλαντούχους παίκτες».

Για τις νίκες του Παναθηναϊκού εκεί τα προηγούμενα χρόνια: «Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Η Μονακό φέτος έχει καλύτερη εμπειρία, περιμένουν περισσότερα. Σίγουρα είναι υποψιασμένοι ότι πήγαμε εκεί δύο χρόνια και πήραμε δύο διπλά. Δε σημαίνει κάτι είναι τελείως διαφορετική χρονιά και το θεωρώ άλλο παιχνίδι».

Για τον Σπανούλη: «Έχει βάλει το DNA του και τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ σκληρά. Έχει σκληρή νοοτροπία, οπότε περιμένουμε γενικά ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για την παρουσία του Παύλου Γιαννακόπουλου στην υπογραφή του νέου συμβολαίου: «Όπως είπα, ήταν ένα οικογενειακό κλίμα. Απίστευτες στιγμές και δεν έχω παρά μόνο να πω τα καλύτερα για την οικογένεια, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη τους. Και ειδικά τον Παύλο».