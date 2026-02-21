Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, καθώς επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού στον τελικό, με μία κυριαρχική εμφάνιση.
