Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, καθώς επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού στον τελικό, με μία κυριαρχική εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αταμάν #Παναθηναϊκός #Χέιζ-Ντέιβις