Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Βίρτους, υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, σπεύδοντας να επισημάνει ότι πιστεύει στις δυνατότητές τους.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού:

«Η απόδοση μας δεν ήαν στο καλύτερο δυνατό μας σημείο. Σήμερα δείξαμε πάθος και αμυνθήκαμε πολύ καλά. Στην άμυνα όλα δούλεψαν. Δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Είχανν συμμετοχή όλοι οι πάικτες, μας βοήθησαν πολύ κάποια επιθετικά ριμπάουντ.

Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, στον κορυφαίο σύλλογο της Ευρώπης. Αν δείτε σήμερα τα αποελέσματα στην Ευρωλίγκα, τα φαβορί έχασαν. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου. Το σημαντικό είναι να βρεθείς στο F4»