Σε έξαλλη κατάσταση ο Εργκίν Αταμάν μετά τη λήξη του Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τον Τούρκο να καταγγέλλει επίθεση του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του μετά από το παιχνίδι.

Στις δηλώσεις του μετά τον πέμπτο τελικό, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και στους παίκτες του Παναθηναϊκού, δηλώνοντας περήφανος για την προσπάθειά τους απέναντι σε όλους κατά τη διάρκεια της σειράς.

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