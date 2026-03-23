Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βοσνία, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι (24/3, 18:00) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, δεν περιλαμβάνει τον Ρισόν Χολμς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εργκίν Αταμάν άφησε τον Αμερικανό σέντερ εκτός, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά από εκείνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και τον Πανιώνιο για τη GBL.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ που διαθέτει πλέον ο Γιούριτσα Γκόλεματς, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια ομάδα με πολλές λύσεις και αυξημένες απαιτήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος αλλάζει τα δεδομένα και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση από την πλευρά της ομάδας του. Όσον αφορά τον Ρισόν Χολμς, εξήγησε πως έμεινε εκτός αποστολής για ακόμη ένα παιχνίδι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

