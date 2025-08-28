Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο Λιθουανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν από ενοχλήσεις στη μέση του, όμως φαίνεται πως θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας». δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο «basketnews».