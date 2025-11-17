Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ αργεί περισσότερο απ’ όσο προσδοκούσαν στον Παναθηναϊκό με τον Εργκίν Αταμάν να εκφράζει την ελπίδα να χειρουργηθεί μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, σε δηλώσεις του ύστερα από τη νίκη με 82-77 επί του Άρη, στο Telekoc Athens Center. «Εκείνος θα αποφασίσει τι θα κάνει,» πρόσθεσε ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», αλλά πρόσθεσε: «Αισιοδοξούμε ότι θα χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν».

Ο σοβαρός τραυματισμός του την περασμένη σεζόν δεν έχει επιτρέψει στον Ματίας Λεσόρ να προσφέρει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στους «πράσινους». Ο Γάλλος σέντερ παίρνει γνώμες από διαφορετικούς γιατρούς και μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει για το αν θα είναι προτιμότερο να υποβληθεί σε εγχείρηση σύντομα ή αν θα περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν 2025-26.

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε συγκεκριμένα ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Ντουμπάι την ερχόμενη Πέμπτη (20/11) για την 12η αγωνιστική της Euroleague: «Ο Χολμς και ο Λεσόρ σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμοι. Για τον Λεσόρ δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι θα συμβεί, ο παίκτης θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έχει ήδη κάνει τα πάντα και θα κάνει τα πάντα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε έναν τρόπο για να χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν, αν αυτό είναι δυνατόν. Αυτός θα αποφασίσει όμως. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Ο Χολμς δεν θα είναι έτοιμος. Θα είναι μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τον Γιούρτσεβεν τον εξετάζουμε κάθε ημέρα, ίσως είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Dubai BC».

O Αταμάν θέλησε να σχολιάσει καυστικά και την απουσία δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα Παρί-Βαλένθια για την 11η αγωνιστική της Euroleague και γι’ αυτό αποθέωσε τους Έλληνες δημοσιογράφους. «Στη Euroleague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ (σ.σ. προπονητής της Βαλένθια) έζησε το ίδιο. Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή. Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή Λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για το ματς με τον Άρη, ο Τούρκος τεχνικός επισήμανε: «Στο πρώτο μέρος περπατούσαμε. Μείναμε πίσω με 10 πόντους. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετική άμυνα και με καλύτερο ρυθμό στην επίθεση, βρήκαμε τρόπους για να νικήσουμε. Δεν ήταν εύκολο μετά από διπλή αγωνιστική στη EuroLeague. Στο δεύτερο μέρος παίξαμε με τη σωστή νοοτροπία. Δεν είναι λογικό να παίζουμε έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε πολλούς παίκτες για να το κάνουμε αυτό. Ο Φαρίντ έχει βοηθήσει πολύ με την επιθετικότητά του, είναι καταπληκτικός σε άμυνα κι επίθεση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι».