Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε αυτήν την εβδομάδα σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και είναι πιθανό να επανέλθει στην αγωνιστική δράση στο «ευρωπαϊκό» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21:15 Novasports Prime) στο ΣΕΦ, για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας για τη μονομαχία με τους Πειραιώτες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Γάλλο σέντερ, τονίζοντας ότι αυτός θα αποφασίσει για το αν θα αγωνιστεί στο ματς κόντρα στους «ερυθρολεύκους».

