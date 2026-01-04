Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-85 της Καρδίτσας στο Athens Telecom Center, στο ματς που ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της, Greek Basketball League. Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έχει σημασία η εμφάνιση αλλά η νίκη, ενώ ρωτήθηκε για τους Μήτογλου και Ρογκαβόπουλο.

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς.

Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε», σχολίασε.

Για την κατάσταση των Μήτογλου και Ρογκαβόπουλου, απάντησε: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παίξει.

Θα δούμε μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διαβολοβδομάδα».