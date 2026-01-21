Ο Εργκίν Αταμάν αφού επέλεξε να μην προβεί σε δηλώσεις δια ζώσης στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Τελ Αβίβ, έστειλε εν συνεχεία γραπτή τη δήλωσή του για τον αυριανό αγώνα (22/1) με τη Μακάμπι, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αυτός είναι ο δεύτερος διαδοχικός αγώνας του Παναθηναϊκού που ο Τούρκος τεχνικός τοποθετείται με γραπτή δήλωση, καθώς συνέβη το ίδιο στον εντός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια (23η αγωνιστική).

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου ταξίδεψαν οι «πράσινοι» στο Τελ Αβίβ.

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική κάτι που φάνηκε και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει κατά μέσο όρο 94 πόντους στους αγώνες που κερδίζει.

Σκόραρε επίσης 93 πόντους χθες το βράδυ στον Πειραιά, οπότε το «κλειδί» της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση με λιγότερα λάθη».