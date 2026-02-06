Δύο ημέρες μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να συντριβεί με 78-62 από την Παρτίζαν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι έδειχνε απαρηγόρητος, τονίζοντας ότι η ομάδα του έπαιξε άθλια.

«Παίξαμε άθλια στην επίθεση, παίξαμε πολύ άσχημα. Κάναμε πολλά λάθη. Χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Η Παρτίζαν έπαιξε δυνατά και επιθετικά. Συγχαρητήρια σε αυτούς» αρκέστηκε να δηλώσει ο Τούρκος τεχνικός.