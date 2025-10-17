Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Την ικανοποίησή του για το μεγάλο «διπλό» (95-81) που πέτυχε ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή κόντρα στην Αναντολού Εφές εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό να αποθεώνει τους Κώστα Σλούκα και Τζέντι Όσμαν για την εξαιρετική εμφάνισή τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς γιατί η Εφές προερχόταν από μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Αρχίσαμε με τον Σλούκα που έχει εμπειρία για να οργανώσει το ματς. Ήταν το “κλειδί” απόψε με 12 ασίστ και 0 λάθη.

Ελέγξαμε το ματς. Ο Όσμαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικός, έκανε ματς καριέρας. Ήταν περίεργο ματς γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε το ματς.

Είχε μόνο 7 πόντους, έπαιξε λίγα λεπτά. Ο Καλαϊτζάκης συνεισέφερε με την επιθετικότητα και την άμυνα, έφερε ενέργεια.

Όταν η Εφές έχασε τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη το ματς άλλαξε και έπαιζαν 5 γκαρντ. Απαντήσαμε και εμείς έτσι. Απόψε οι γκαρντ μας έπαιξαν καλύτερα από της Εφές και πήραμε τη νίκη».