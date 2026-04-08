Μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Μπαρτσελόνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βαλένθια (9/4, 21:45, Novasports Prime) για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του όσο και στις απαιτήσεις του επερχόμενου αγώνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της αγωνιστικής συνέπειας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην αυτοθυσία του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αγωνίστηκε παρά τον τραυματισμό του.

Δεν παρέλειψε επίσης να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια δύο σημαντικών προσωπικοτήτων του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά τους στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Αναλυτικά:

«Πριν από το παιχνίδι θέλω να πω συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους του αθλητισμούς που χάθηκαν, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου που υπήρξε προπονητής στην Τουρκία, την Γαλατάσαραϊ, την Μπεσίκτας και ο γιος του είναι τώρα προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, που ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής μπάσκετ και είχε υπάρξει αντίπαλός μου. Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και την ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα.

Χθες κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στην Βαρκελώνη, παίξαμε πολύ έξυπνα και αμυντικά παίξαμε ομαδικά. Επιθετικά ίσως παίξαμε τον καλύτερο μπάσκετ μας για φέτος. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, μοιράσαμε την μπάλα και είχαμε καλή επιλογή στα σουτ. Οι παίκτες μας ήταν 100% συγκεντρωμένοι.

Τώρα το επόμενο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια είναι διαφορετικό. Η Βαλένθια τρέχει πολύ, έχει ένα πολύ διευρυμένο rotation και κάθε 3-4 λεπτά κάνει αλλαγές. Οι γκαρντ τους, όπως ο Μοντέρο και ο Τέιλορ είναι πολύ αθλητικοί και καλοί σκόρερ. Και οι ψηλοί τους είναι αθλητικοί και τρέχουν, ιδίως εντός έδρας. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς βαθμολογικά.

Πριν πάμε στην Ισπανία είπα στους παίκτες μου: “αν αυτές οι ομάδες ήρθαν και μας κέρδισαν στο ΟΑΚΑ, τώρα είναι η δική μας ώρα”. Αν είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ καλό ματς, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε συναισθηματικά, γιατί είναι απλά ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας.

Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να παίξουμε καλά στην επίθεση, να μην κάνουμε λάθη, να έχουμε τον έλεγχο και να έχουμε καλές επιστροφές, για να σταματήσουμε τον αιφνιδιασμό τους. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είμαστε πιο physical ομάδα και θα πρέπει να το δείξουμε αυτό σε αυτό το παιχνίδι.

Χθες βρεθήκαμε να κερδίζουμε με 30 πόντους, οπότε τα τελευταία λεπτά δεν μας ένοιαζε, γιατί είχαμε ήδη καλύψει τη διαφορά 8 πόντων από το πρώτο παιχνίδι. Για αυτό και δεν πήρα time-out στα τελευταία 2 λεπτά, από σεβασμό στην Μπαρτσελόνα. Το ματς με τη Χάποελ ήταν διαφορετικό. Είχαμε κάνει ένα πολύ καλό ματς, αλλά χάσαμε τα πάντα στα τελευταία 4-5 λεπτά. Ειδικά επιθετικά που δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα σκορ ή να βάλουμε τα κλασσικά μας σουτ.

Νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία έξι παιχνίδια. Έχουμε κερδίσει πέντε από αυτά τα έξι και χάσαμε από τη Χάποελ στις τελευταίες κατοχές. Είχαμε τρεις φορές την μπάλα και την ευκαιρία να κερδίσουμε, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Τώρα είναι σημαντικό να το βελτιώσουμε αυτό ενόψει των επόμενων αγώνων. Η σεζόν δεν τελειώνει αύριο. Πλέον νομίζω πως έχουμε εξασφαλίσει το Play-In και πρέπει να κάνουμε το step-up για να μπούμε στα πλέι οφ.

Επιθετικά αυτή είναι η νοοτροπία μας. Πριν το ματς μιλήσαμε για τις αμυντικές αδυναμίες της Μπαρτσελόνα, κυκλοφορήσαμε έξυπνα την μπάλα και σε κάθε φάση βρίσκαμε ένα καλό σουτ. Η άμυνά μας ήταν πολύ σημαντική κι έτσι βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Η μόνη αλλαγή που κάναμε στο τακτικό κομμάτι ήταν ότι βάλαμε τον Ματίας Λεσόρ να μαρκάρει τον Τόκο Σενγκέλια και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πάνω στον Γιαν Βέσελι. Αυτό δούλεψε. Καμία φορά είναι η τύχη του προπονητή. Κάποιες φορές η στρατηγική σου δουλεύει, κάποιες άλλες όχι. Χθες δούλεψε καλά.

Για να είμαι ειλικρινής δεν έχουμε προετοιμάσει ακόμα στο 100% τη στρατηγική μας για αύριο. Θα κάνουμε χαλαρή προπόνηση και αύριο το πρωί θα καταστρώσουμε την στρατηγική μας.

Χθες ο Γκραντ έκανε πολύ καλή πρώτη περίοδο, αλλά αρχίσαμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στην επίθεση όταν έβαλα στο ματς τον Σλούκα. Ο Σλούκας έκανε εκπληκτικό ματς χθες. Έχουμε και τον Τι Τζέι Σορτς και δεν είναι εύκολο. Ο Τζέριαν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως μετά δεν τον χρειαζόμασταν τόσο, γιατί ο Πάντερ ήταν εκτός εκείνη τη στιγμή. Αύριο θα δούμε. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκραντ. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή φόρμα.

Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα να παίξει με το κάταγμα που έχει στο χέρι. Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα έπαιζαν σε αυτή την κατάσταση, όμως ξέρει την σπουδαιότητα αυτών των αγώνων. Πάντα είναι σημαντική η συνεισφορά του Τζέριαν στα παιχνίδια, ιδίως αμυντικά. Και έκανε μια θυσία και έπαιξε. Ελπίζω ότι και αύριο θα είναι εντάξει στο παρκέ».

Από την πλευρά των παικτών, ο Τι Τζέι Σορτς, είπε: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, ξέρουμε πόσo γρήγορη και ταλαντούχα είναι η Βαλένθια και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι το δικό τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο. Δεν υπάρχει χώρος για λάθη γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε για ακόμα μία φορά τον ρυθμό. Όλοι γνωρίζουν που βρισκόμαστε και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Μετά τη νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα κανείς δεν είναι υπερβολικά χαρούμενος και βλέπουμε μόνο το ματς με τη Βαλένθια».

Για τις πιθανότητες να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στην τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι, το έχω ψάξει. Θέλουμε νίκες, αλλά και… βοήθεια. Πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, τι θα κάνουμε εμείς σωστά και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα πλέι οφ δεν υπάρχουν ομάδες που θες να διαλέξεις. Κάθε ομάδα που είναι στο Top-8 το αξίζει, όλες οι ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες. Για μένα δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που θέλω, απλά να μπούμε στα πλέι οφ».