Ανοιχτό το ενδεχόμενο ν’ αγωνιστεί την Παρασκευή (3/10, 21:15) απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Τσεντί Οσμάν, άφησε ο Εργκίν Αταμάν, στη Media Day του Παναθηναϊκού, πριν από την αναμέτρηση με τους Καταλανούς για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, στο T-Center.

O Tούρκος διεθνής φόργουορντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, για να σφίξει τα δόντια και ν’ αγωνιστεί κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό και κόντρα στη νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία στον τελικό, προπονήθηκε σήμερα (2/10) και το πρωί του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» θ’ αποφασιστεί η συμμετοχή του, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός των «πρασίνων».

«Ο Όσμαν έκανε προπόνηση, θα δούμε αύριο πώς είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την πρωινή προπόνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού σχολίασε για τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού: «Η Μπαρτσελόνα ήρθε μετά από ήττα απέναντι στη Χάποελ. Έχουν πολύ καλό ρόστερ και παίκτες με εμπειρία και σε τέτοια ατμόσφαιρα όπως του ΟΑΚΑ, αυτοί οι παίκτες είναι ισχυροί πνευματικά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο».

Σχετικά με τον λίγο χρόνο προετοιμασίας όλων των μελών της ομάδας μαζί το καλοκαίρι απάντησε: «Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing. Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονια για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι».