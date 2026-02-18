Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο Εργκίν Αταμάν από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην ευρεία νίκη επί του ΠΑΟΚ, με την οποία οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο Τούρκος τεχνικός εξήρε την ομάδα του για τη συγκέντρωση που επέδειξε στο ματς με τον «δικέφαλο» του Βορρά, ενώ στάθηκε και στη μεγάλη συνεισφορά του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο το με το «τριφύλλι», χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ έξυπνο» και ικανό να ενισχύσει άμεσα τον εξάστερο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα μάθει όλα τα συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr