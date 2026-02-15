Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την οδυνήρη ήττα της ομάδας του από τον Κολοσσό 102-97, μίλησε μεταξύ άλλων, για την χρησιμοποίηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Τούρκος προπονητής επεσήμανε ότι στόχος είναι η νέα μεταγραφή του «τριφυλλιού» να κάνει ντεμπούτο στο Final Eight, ενώ σημείωσε πως η ομάδα δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

«Φυσικά σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Χέιζ-Ντέιβις στο Final Eight, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ότι σωματικά είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο. Αν είναι έτοιμος θα παίξει.

Πρώτα πρέπει να ενσωματώσουμε τον Νάιτζελ στο σύστημα, οπότε όχι δεν θα κάνουμε μεταγραφή στο πέντε. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να παλέψει με οποιονδήποτε. Μια τέτοια ήττα όπως η σημερινή, μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό, όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά.

Ελπίζω ότι η νέα “προσθήκη” για την ομάδα μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο και πάει πολύ καλά. Περιμένουμε ότι θα μπει στην ομάδα μετά το Κύπελλο».