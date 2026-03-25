Ο προπονητής των Πράσινων έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την νίκη επί της Ντουμπάι BC, ωστόσο κράτησε χαμηλά την μπάλα τονίζοντας πως η ομάδα του δεν πρέπει να χαλαρώσει εν όψει συνέχειας.

O Παναθηναϊκός στο Σεράγεβο πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ντουμπάι BC με σκορ 107-104 για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Το Τριφύλλι πέτυχε την τρίτη του σερί νίκη στον θεσμό, με τον Εργκίν Αταμάν μετά το πέρας της αναμέτρησης να συγχαίρει τους παίκτες του στα αποδυτήρια, ωστόσο δεν άφησε περιθώρια χαλάρωσης εν όψει συνέχειας.

