Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε για ακόμη μία φορά να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του στο πλαίσιο της Euroleague, γνωρίζοντας την εντός έδρας ήττα με 82-87, σε ένα άκρως θεαματικό παιχνίδι.

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τον Σάσα Βεζένκοφ για την εμφάνισή του, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι πάουερ-φόργουορντ της ομάδας του δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος τεχνικός απένειμε… συγχαρητήρια και στους διαιτητές, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως τον περιμένει τιμωρία!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν:

«Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοβ. Έδειξε ότι είναι πραγματικός πάουερ-φόργουορντ. Δυστυχώς εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ-φόργουορντ. Οι δύο δικοί μας πάουερ-φόργουορντ είχαν μηδέν πόντους. Σε τέτοιο ντέρμπι δεν πέτυχαν κανέναν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 24 πόντους.

Δεύτερον, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διαιτητές. Ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι διαιτητές της EuroLeague και ότι τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή την εμφάνιση. Σε ένα ντέρμπι, η αντίπαλη ομάδα σούταρε 28 βολές και εμείς 18.

Θα με τιμωρήσουν τώρα από τη EuroLeague, όμως συγχαρητήρια στους τρεις διαιτητές. νομίζω πως θα είναι στον τελικό με αυτή τη διαιτησία. Δεν επηρεάστηκαν από τίποτα, τα έδωσαν όλα.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Χάσαμε πολλά σουτ. Μόνο με έναν παίκτη, μόνο με τον Κέντρικ Ναν, δεν μπορείς να κερδίσεις τον Ολυμπιακό διότι είναι μια καλή ομάδα.

Άλλη μια φορά, συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοφ».