Οι Εργκίν Αταμάν και Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησαν στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για τη Λιόν, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (30/01, 21:45) τη Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τούρκος τεχνικός των «πράσινων» αναφέρθηκε στην αρχική τοποθέτησή του στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ: «Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια, λοιπόν, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό».

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πρέπει να βρουν χωρίς τον απόντα Κέντρικ Ναν (σ.σ. ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και έμεινε εκτός αποστολής) τις λύσεις στην επίθεση. Συγκεκριμένα, ο Αταμάν υπογράμμισε: «Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν. Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά. Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά.

Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν. Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα. Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Ουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει τους ψηλούς που είναι αθλητικοί. Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση, χωρίς τον Ναν, πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στο fast break».

Από την πλευρά του, και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων: «Πρώτα από όλα, να μιλήσουμε για κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί… Το εργοστάσιο αρχικά και τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι οποίοι μάλιστα πήγαιναν και στο ίδιο σημείο που πάμε τώρα εμείς. Συλλυπητήρια σε αυτές τις οικογένειες, είναι κάτι τραγικό και στενάχωρο, δεν χωράνε λόγια. Δεν θα αλλάξει κάτι το ότι μιλάω γι’ αυτό, όμως ήθελα να το πω γιατί είμαστε συγκλονισμένοι».

Αναφορικά με το παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν, ο διεθνής φόργουορντ ανέφερε: «Η Βιλερμπάν παίζει αρκετά καλό μπάσκετ, παρά την αγωνιστική της θέση, και θα πάμε για τη νίκη, διότι δεν έχουμε περιθώρια για στραβοπατήματα. Παίζουν σε υψηλό ρυθμό, είναι αθλητικοί και, αν δεν περιορίσουμε την ένταση που βγάζουν με σκληράδα κι αυταπάρνηση, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Στον Παναθηναϊκό είμαστε, ξέρουμε που παίζουμε κι έχουμε υψηλούς στόχους. Αυτό δεν αλλάζει, είτε κερδίζαμε πριν, είτε όχι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση».