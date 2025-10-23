Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Μπολόνια χωρίς τον τραυματία, Ρισόν Χολμς, όπου την Παρασκευή (24/10, 21:00, Novasports 4HD) θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

«Ο Χολμς είχε μεγάλη συνεισφορά στα τελευταία δύο παιχνίδια και θα μας λείψει,» δήλωσε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής, ενώ, μιλώντας για τη Βίρτους, εξήγησε: «Θα αντιμετωπίσουμε μία επιθετική ομάδα, πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι αμυντικά».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής:

«Τα πλάνα μου δεν μπορώ να τα μοιραστώ. Όπως είπατε, είναι πράγματι ένα επικίνδυνο και δύσκολο παιχνίδι. Παίζουν καλά στην έδρα τους και κέρδισαν δύο μεγάλα παιχνίδια, απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μία επιθετική ομάδα, πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι αμυντικά».

Σχετικά με την απουσία του Ρισόν Χολμς, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια μίας μεγάλης σεζόν θα έχεις κάποιους τραυματισμούς, με παίκτες να μην μπορούν να συμμετέχουν σε σημαντικούς αγώνες. Φυσικά, ο Χολμς είχε μεγάλη συνεισφορά στα τελευταία δύο παιχνίδια και θα μας λείψει.

Το πιο σημαντικό θέμα δεν είναι ποιοι παίκτες λείπουν από το ρόστερ, αλλά οι παίκτες που ταξιδεύουν με την αποστολή και όλη την εβδομάδα έχασαν προπόνηση. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει την ομαδική δουλειά και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο».

Γιουρτσεβέν: «Να κάνουμε σωστά τη δουλειά αμυντικά κι επιθετικά»

Από τη μεριά του ο Ομέρ Γιουρτσεβέν σε δηλώσεις του, επισήμανε: «Θα είναι πρόκληση, όπως κάθε ματς στη Euroleague. Όμως θεωρώ ότι έχουμε καλύτερα “όπλα” στο παρκέ και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά αμυντικά κι επιθετικά και να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε επίθεση που τρομάζει και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας σωστά. Να τρέξουμε, να προσέξουμε την ενέργειά μας».

Αναφορικά με την απουσία του Χολμς και την ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Anadolu Efes Istanbul μία εβδομάδα πριν, ο σέντερ του Παναθηναϊκού σχολίασε. «Θα είναι δύσκολο χωρίς τον Χολμς, αλλά θα έχουμε τον Ντίνο να βγει μπροστά. Θα δούμε ποιος θα πάει και στο “4”, αλλά είναι σημαντική μονάδα ο Χολμς.

Προφανώς, έχουμε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές, έπαιξα στο πρώτο ημίχρονο εγώ, είναι καλό να πετυχαίνεις 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Πρέπει να επενδύσω σε αυτό, να παίξω περισσότερο, να σκοράρω περισσότερο και να βοηθήσω πιο πολύ την ομάδα».

Xα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ