Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε της Μονακό, επικράτησε 87-79 και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα play off της Euroleague. Μετά το ματς ο Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε ικανοποιημένος για τη νίκη στο ματς των play-in και μίλησε για τα παιχνίδια με την Βαλένθια που ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, το ίδιο και ο Φαρίντ, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα.

Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε το ίδιο μαχητικοί όπως σήμερα και να παίξουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα.

Θα χρειαστεί να είμαστε επιθετικοί και συγκεντρωμένοι, ειδικά στο τρέξιμο της Βαλένθια και στα ριμπάουντ της, καθώς είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Επιθετικά σήμερα λειτουργήσαμε καλά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα.

Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά φέτος έχουμε δει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να πάρουμε το εισιτήριο για το Final-4».