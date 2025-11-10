Ο Εργκίν Αταμάν προανήγγειλε τη χρησιμοποίηση του νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ στο ματς με την Παρί (11/11, 22:00, Novasports Prime) στη γαλλική πρωτεύουσα για την 10η αγωνιστική της Euroleague, δεδομένης της … λειψανδρίας που έχει ο Παναθηναϊκός στη θέση «5», λόγω των απουσιών των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Σε δηλώσεις του πριν από την αναχώρηση της αποστολής του «τριφυλλιού» για το Παρίσι, ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε ότι «θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Χολμς να επιστρέψει σε 1-2 εβδομάδες, ενώ επισήμανε ότι θα συνυπολογιστεί η κατάσταση του τελευταίου και του Γιουρτσεβέν «πριν πάρουμε άλλον παίκτη».

«Είναι διπλή αγωνιστική και θα αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το στυλ παιχνιδιού. Η Παρί παίζει ένα γρήγορο παιχνίδι, για την ακρίβεια παίζει όπως πέρυσι και με τον Χίφι και τον Ρόμπινσον επιτίθενται στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και ψάχνουν τους αιφνιδιασμούς και τα σουτ. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα και έχει πολύ επιθετική άμυνα και για εμάς θα είναι πολύ σημαντική η άμυνα στον αιφνιδιασμό και να έχουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση», είπε αρχικά ο Αταμάν και ακολούθως αναφέρθηκε στην κατάσταση του Φαρίντ.

«Μόλις ήρθαμε από την προπόνηση κι έκανε προπόνηση με εμάς. Την μόνη ομαδική προπόνηση που μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις συνθήκες. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης κι από την πρώτη προπόνηση που άφησε πολύ καλή εντύπωση. Έχει ενέργεια κι αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ. Και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου» τόνισε και συνέχισε μιλώντας για το πρόβλημα των ριμπάουντ: «Στα τελευταία παιχνίδια μας έλειψε ο … τερματοφύλακας κι ελπίζουμε ότι τώρα με τον Φαρίντ θα καλύψουμε αυτή την κατάσταση και ίσως υπάρχουν μερικά καλά νέα από τον Χολμς, που μπορεί σε 1-2 βδομάδες να επανέλθει, μαζί με τον Γιούρτσεβεν. Οπότε θα συνυπολογίσουμε τις καταστάσεις πριν πάρουμε άλλον παίκτη».

Αναφορικά με τον στόχο του Παναθηναϊκού στην διπλή αγωνιστική υποχρέωση της εβδομάδας, ο Τούρκος προπονητής υπογράμμισε: «Πάμε σε αυτή τη “διαβολοβδομάδα” για να κάνουμε δύο νίκες, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους, όπως κάθε ματς στην Euroleague φέτος. Μπορούμε να κερδίζουμε τους πάντες, αλλά πρώτα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Παρί».

Τέλος, ο Αταμάν αναφέρθηκε και στο μήνυμα στήριξης του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μέσω Instagram: «Με τον Γιαννακόπουλο πάντα είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Δεν διαβάζω τα social media. Πάντα υποστηρίζει την ομάδα, εμένα και το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και το έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν και πρέπει να είμαστε καλύτεροι φέτος και ο στόχος δεν είναι να κερδίσουμε 4-5 ματς στην Euroleague και στο πρωτάθλημα. Στόχος στο τέλος της σεζόν είναι να φτάσουμε στους στόχους μας».

Από πλευράς των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο Κένεθ Φαρνίντ που δήλωσε έτοιμος να παίξει. «Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να μένω πάντα έτοιμος σε όποια συνθήκη και αν είναι, και όταν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να παίξω», τόνισε ο 35χρονος Αμερικανός και συνέχισε:

«Έβλεπα Εuroleague και κυρίως έβλεπα τους παλιούς συμπαίκτες μου όπως τον Χουάντσο και τον Χεζόνια. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και συνεχόμενα παιχνίδια και είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά για μένα είναι μία ευκαιρία. Έτσι είναι το μπάσκετ. Τα παιχνίδια δεν είναι κάθε μέρα, οπότε έχεις την ευλογία να έχεις μια μέρα ξεκούρασης. Έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς πριν από κάθε παιχνίδι και οι διπλές αγωνιστικές είναι στα πρότυπα του ΝΒΑ. Είναι μία δοκιμασία, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τον εαυτό μου και το πόσα λεπτά θα μου δοθούν στο παρκέ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω στο παρκέ και να δείξω ότι είμαι ικανός για αυτό το επίπεδο και ότι ακόμα το έχω στην Euroleague παρά τα 35 προς τα 36 χρόνια μου».

Πηγή: ΑΠΕ