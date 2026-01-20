Το εγκώμιο των Βασίλη Τολιόπουλου και του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ για την εμφάνισή τους στον νικηφόρο αγώνα του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια έπλεξε ο Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας ότι σήμερα απέδειξαν ότι είναι έτοιμοι για την Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά την ήττα από την Μπάγερν και το πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονική κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη ατμόσφαιρα, κατάφεραμε να φτιάξουμε το σύστημά για το συγκεκριμένο αγώνα και την τακτική μας. Είχαμε σταθεί πολύ στην άμυνα, κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας.Στην επίθεση ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο πικ εν ρολ και πάσαραν σωστά την μπάλα. Ήταν πολύ σημαντικό που βρήκαμε ελεύθερα σουτ, όπου και ο Σαμοντούροβ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ευστόχησε από μακριά»

Για το ροτέισον της ομάδας: «Στην ομάδα μας έχουμε εξαιρετικούς παίκτες με μεγάλη καριέρα. Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροβ που παίζουν στην ελληνική λίγκα, πρέπει να δείξουν έτοιμοι και για την EuroLeague. Σήμερα μας έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είχαν εμπιστοσύνη είχαν την πνευματική εντιμότητα και αυτό μας δίνει τη δινατότητα να τους υπολογίζουμε στην EuroLeague. Είναι μεγάλη λίγκα, είναι δύσκολο να παίζεις με 12 παίκτες για όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίζεις με 9-10 παίκτες σε κάθε παιχνίδι και να τους αλλάζουμε. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να παίζει 25 λέπτα, αλλά αυτό το σύστημα και αυτή η τακτική ήταν επιτυχημένη και μας βοήθησε»