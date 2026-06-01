Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τους τελικούς της GBL και μετράει αντίστροφα εν όψει του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/6, 21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ.

Οι «πράσινοι» θα παλέψουν για την κατάκτηση του τίτλου, προκειμένου να «κλείσουν» με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά, κατά την οποία δεν κατάφεραν να δώσουν το «παρών» στο Final-4 της Euroleague, που διεξήχθη στο «σπίτι» τους, το «Telekom Center Athens».

Ο τεχνικός των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, έχει δύο… «πονοκεφάλους» λιγότερους εν όψει του πρώτου ντέρμπι «αιωνίων», καθώς οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίντ ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν, και προπονήθηκαν κανονικά.

Αντίθετα, ο Τούρκος προπονητής είδε τον Κώστα Σλούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής γκαρντ επέστρεψε ύστερα από ένα μήνα απουσίας στη δράση στο Game 1 με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των playoffs, μετά την αρθροσκόπηση, στην οποία είχε υποβληθεί, ενώ ο διεθνής φόργουορντ ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Στο μεταξύ, ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση, και έθεσε τους πάντες προ των ευθυνών τους εν όψει των τελικών, ενώ ζήτησε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.