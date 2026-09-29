Ο Μπράνκου Μπαντιό τόνισε μεταξύ άλλων πως οι Πράσινοι γίνονται συνεχώς καλύτεροι αγωνιστικά και πως μέσα από τις προπονήσεις πλησιάζουν σταδιακά τον στόχο τους.

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Stoiximan Super Cup, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να γυρίσει τον «διακόπτη» άμεσα και να επιστρέψει σε τροχιά νικών. Το Τριφύλλι υποδέχεται στο Τ-Center τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ αύριο Τετάρτη (29/09, 21:15), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, με μοναδικό στόχο… το «2 στα 2» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

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