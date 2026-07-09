Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα πραγματοποίησε ο Μπράνκου Μπάντιο, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του, τονίζοντας πως καθοριστικός παράγοντας στην απόφασή του να δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μία ομάδα σαν κι αυτή, στην πράσινη οικογένεια. Πρόκειται για έναν Σύλλογο που διεκδικεί τίτλους και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου», δήλωσε αρχικά.

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