Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τζέριαν Γκραντ για ακόμα τρία χρόνια, ήτοι έως το 2028.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συμφωνία με τον Αμερικανό άσο την είχε ήδη προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την Τετάρτη (11/6).

Ο 32χρονος γκαρντ, την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο, 8,6 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 41 παιχνίδια στην EuroLeague, από τα οποία ξεκίνησε στα 32 ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ έως το καλοκαίρι του 2028».

