Χωρίς τον Τσεντί Οσμάν μετέβη η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Μύκονο, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (22/11, 16:00) την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής για την Greek Basketball League. Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στο χθεσινοβραδυνό ματς με την Ντουμπάι για τη Euroleague και άρχισε θεραπείες, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο τεχνικός των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, αποφάσισε να αφήσει τον συμπατριώτη του εκτός της αποστολής που «πέταξε» για το «νησί των ανέμων», προκειμένου ο 30χρονος άσος να συνεχίσει τις θεραπείες. Παράλληλα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προβλήματος και να διαπιστωθεί ο χρόνος απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».